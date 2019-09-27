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Компания Apple будет показывать фильмы своего производства в кинотеатрах, чтобы привлечь к сотрудничеству известных режиссёров и посоперничать с Netflix.

Ленты компании будут «прокатываться» на больших экранах, прежде чем попасть на стриминговую площадку Apple TV+. Соответствующее предложение руководству крупных сетей кинотеатров уже сделано, пишет WSJ .

Подход Apple разнится с позицией Netflix, которая всегда настаивает на одновременном начале проката своих картин онлайн и в кинозалах, что не устраивает прокатчиков ввиду упущенной прибыли.

Представители компании из Купертино проконсультировались с ведущими специалистами американской индустрии развлечений относительно перспектив развития собственного кинопроизводства.

Как писал News.ru ранее, глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что его ведомство просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров. Очередные ограничительные меры связаны с тем, что с ноября в РФ начнёт работу стриминговый сервис Apple TV+.