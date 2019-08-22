https://static.news.ru/photo/5659c8f0-c4af-11e9-bd8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Apple находится на завершающей стадии сертификации гибких OLED-экранов. Их производством занимается китайская компания BOE Display.

Сейчас Apple активно тестирует дисплеи на заводе в Чэнду, провинция Сычуань, который представляет собой первое китайское предприятие по производству современных экранов. BOE также строит ещё один объект в том же регионе, чтобы передать его купертинцам в случае получения заказов.

Apple таким образом намерена сократить расходы и уменьшить зависимость от Samsung (поставщика самых дорогих компонентов iPhone XS и XS Max). Китайские OLED-экраны должны будут появиться в линейке iPhone 2020 года, однако перед этим их могут предложить пользователям как замену при ремонте смартфона или использовать в старых моделях «яблочных» аппаратов, сообщает Nikkei .

По слухам, Apple завершит полный переход к OLED в 2020 году, выпустив топовые 5,4-дюймовый и 6,7-дюймовый смартфон и более дешёвый 6,1-дюймовый iPhone.

Ранее News.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал руководителей Apple вывести весь свой бизнес из Китая.