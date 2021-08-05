Apple просканирует телефоны всех клиентов в поисках детского порно

Эксперт по информационной безопасности доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса Мэтью Грин написал на своей странице в Twitter, что компания Apple собирается внедрить новую систему удалённого сканирования фотографий на устройствах пользователей для борьбы с распространением детской порнографии. Позже на официальной странице компании появился соответствующий пресс-релиз.

Новая технология на устройствах с iOS и iPadOS позволит Apple обнаруживать известные фото и видеоматериалы с детской порнографией, которые хранятся в iCloud Photos. Это позволит компании передавать всю необходимую информацию в Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей США, — говорится в пресс-релизе.

В Apple уточнили, что организация действует как отчётный орган, активно работающий со многими правоохранительными агентствами по всем США.

Позже Мэтью Грин привёл несколько аргументов о том, почему это ужасная идея: доступ к подобной технологии могут получить государственные агентства, которые осуществляют слежку за людьми. При этом он отметил, что Apple — единственная крупная компания в Китае, которая пользуется алгоритмом шифрования сообщений E2EE. Эксперт задаётся вопросом, «что же будет, когда китайцы захотят взломать новую систему сканирования за данными американцев».

Ранее компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected. Google также пригрозил удалить Unjected из Google Play, после чего приложению пришлось убрать некоторые сообщения.