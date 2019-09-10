https://static.news.ru/photo/baefdc4a-d400-11e9-bb96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ed Littleford/twitter.com

Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Девайсы получили тройную основной камерой на 12 Мп.

Система оснащена обычным, телефото и широкоугольным объективами на 12 Мп. Новая функция Deep Fusionпозволит юзерам делает девять кадров одновременно, после чего объединяет их в один. Таким образом получаются высокодетализированные снимки.

Смартфоны получили 5,9-дюймовый и 6,5-дюймовый OLED-экраны (Super Retina XDR) соответственно с контрастностью 2 млн к 1, яркость 1200 нит и на 15% большей энергоэффективностью по сравнению с предшественниками.

Старшие модели оснащены тем же процессором, что и iPhone 11, но вот энергоэффективность позволяет 11 Pro работать на 4 часа дольше XS, 11 Pro Max — на 5 часов. В комплект также войдёт зарядка на 18 Вт.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступят в продажу 20 сентября по цене от $999 и $1199 соответственно.

Ранее News.ru сообщил, что Apple на презентации также представила новую модель планшета iPad. Устройство седьмого поколения станет заменой модели на 9,7 дюйма.

Девайс получил 10,2-дюймовый Retina-дисплей, чип A10 Fusion, камеру на 8 Мп, совместимость с клавиатурой Smart Keyboard, а его производительность вырастет в два раза. Впервые корпус iPad сделан из 100% переработанного алюминия.