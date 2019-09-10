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Данил Шипицин
Евгений Кожевников
Компания Apple в рамках сентябрьской презентации представила iPhone 11.
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Компания Apple на презентации представила новую модель планшета iPad. Устройство седьмого поколения станет заменой модели на 9,7 дюйма.
Девайс получил 10,2-дюймовый Retina-дисплей, чип A10 Fusion, камеру на 8 Мп, совместимость с клавиатурой Smart Keyboard, а его производительность вырастет в два раза. Впервые корпус iPad сделан из 100% переработанного...
Apple представила iPhone 11