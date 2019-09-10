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Компания Apple на презентации представила новую модель планшета iPad. Устройство седьмого поколения станет заменой модели на 9,7 дюйма.

Девайс получил 10,2-дюймовый Retina-дисплей, чип A10 Fusion, камеру на 8 Мп, совместимость с клавиатурой Smart Keyboard, а его производительность вырастет в два раза. Впервые корпус iPad сделан из 100% переработанного алюминия.

Стоимость нового планшета начинается от $329.

Ранее News.ru сообщил, что Google готовится запустить игровую подписку Play Pass. Её релиз должен состояться в «скором времени».