https://static.news.ru/photo/7ffa094e-d3bf-11e9-9de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Zeitz/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Google готовится запустить игровую подписку Play Pass. Её релиз должен состояться в «скором времени».

It’s almost time Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm — Google Play (@GooglePlay) 9 сентября 2019 г.

Подписка Play Pass откроет доступ к сотням премиальных приложений, включая игры и различные сервисы. Она также освободит некоторое ПО от рекламы и внутренних покупок.

Цена подписки может составить $4,99 в месяц с 10-дневным пробным периодом.

Ранее News.ru сообщил, что в Сети появились новые подробности презентации линейки iPhone 2019. Названия новых смартфонов будут немного отличаться от упоминавшихся ранее: младшая модель будет продаваться как iPhone 11, в то время как старшие модели избавятся от цифр — iPhone Pro и iPhone Pro Max.