Подписка Play Pass откроет доступ к сотням премиальных приложений, включая игры и различные сервисы. Она также освободит некоторое ПО от рекламы и внутренних покупок.
Цена подписки может составить $4,99 в месяц с 10-дневным пробным периодом.
Ранее News.ru сообщил, что в Сети появились новые подробности презентации линейки iPhone 2019. Названия новых смартфонов будут немного отличаться от упоминавшихся ранее: младшая модель будет продаваться как iPhone 11, в то время как старшие модели избавятся от цифр — iPhone Pro и iPhone Pro Max.