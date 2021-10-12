Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов

Производство iPhone 13 в 2021 году может быть сокращено. Причиной является глобальная нехватка чипов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Apple, вероятно, сократит прогнозируемые объёмы производства iPhone 13 на 2021 год на 10 миллионов единиц из-за продолжительной нехватки микрочипов, — сообщает агентство, ссылаясь на осведомлённый источник.

По имеющимся данным, компания планировала выпустить за оставшиеся три месяца года порядка 90 миллионов новых моделей iPhone, однако теперь она сообщает партнёрам-производителям, что общий объём окажется ниже, поскольку компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой необходимого числа компонентов.

Ситуация с дефицитом полупроводников продолжается с 2020 года на фоне локдаунов из-за коронавируса.

Новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем компания Apple представила публике 14 сентября.