https://static.news.ru/photo/a629d45a-432c-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года. Производитель в том числе покажет новую модель iPhone, high-end наушники и небольшое беспроводное зарядное устройство.

Бюджетный смартфон получит 4,7-дюймовый LCD-дисплей, кнопку «Домой» с Touch ID, чип A13 и 3 Гб оперативной памяти. Девайс должен быть выпущен к концу марта, а его цена в США составит $499.

В Купертино также продолжает работать над устройством для отслеживания предметов. Разработка с потенциальным названием AirTag будет поддерживать технологию Ultra Wideband (UWB), которая определяет точное местоположения в пространстве лучше, чем Bluetooth LE and Wi-Fi.

О наушниках известно не очень много: они будут поддерживать Bluetooth. Аналитик Мин-Чи Куо также подтвердил работу Apple над новым беспроводным зарядным устройством, но не смог рассказать об аксессуаре более подробно. Ранее в Сети появилась информация, что производитель отменил AirPower в прошлом году из-за проблем с качеством. Устройство могло бы заряжать iPhone, Apple Watch и футляр для AirPods одновременно.

Как считает Куо, худшим сценарием для Apple, связанным со вспышкой коронавируса в Китае, будет откладывание графиков квалификации и массового производства новых продуктов во второй половине года.

Ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания начала ограничивать поездки сотрудников в Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. В Купертино так же решили закрыть один из розничных магазинов в материковой части страны и сократить часы работы в остальных, писал NEWS.ru.