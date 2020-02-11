https://static.news.ru/photo/158f64fe-4ca6-11ea-b6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продажи смартфонов в Китае могут сократиться вдвое в первом квартале 2020 года. Причиной станет вспышка коронавируса, которая повлияет на розничный и производственный секторы.

Как заявили в аналитической фирмы Canalys, поставщикам потребуется время, чтобы изменить планы выпуска своих продуктов в Китае, что, вероятно, приведет к замедлению расширения 5G.

Исследовательская фирма IDC также считает, что вспышка окажется воздействие на рынок, но их прогноз ограничился падением на 30%.

Задержки в открытии заводов и время возвращения рабочей силы на свои места не только повлияют на поставки в магазины, но также и на время запуска продукта в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — рассказал Reuters аналитик IDC Уилл Вонг.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony и Amazon, вслед за другими компаниями, отказались от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса в Китае.