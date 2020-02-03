https://static.news.ru/photo/bdba4906-4665-11ea-a18b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик Мин-Чи Куо изменил прогноз относительно поставок iPhone в первом квартале 2020 года. Эксперт считает, что Apple снизит отгрузки смартфонов на 10% (до 36–40 млн устройств) из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань.

Куо также добавил, что поставки аппаратов на китайском рынке сократились на 50–60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возможно, из-за снижения доверия потребителей в стране, сообщает MacRumors.

Ранее Apple приняла решение временно закрыть все магазины на материковом Китае до 9 февраля из-за эпидемии коронавируса.

NEWS.ru также писал, что план Apple по увеличению производства iPhone на 10% в первой половине 2020 года может потерпеть неудачу. Причиной этому стала вспышка коронавируса.

Ранее компания попросила своих поставщиков, многие из которых имеют производственные центры в КНР, собрать до 80 миллионов «яблочных» смартфонов (65 млн старых моделей и 15 млн новых бюджетных моделей). Однако старт массового производства, намеченный на третью неделю февраля, может быть отложен из-за вспышки вируса.