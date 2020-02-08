https://static.news.ru/photo/f7bead72-4b3d-11ea-8656-fa163e074e61_660.jpg Зинедин Зидан Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реала» Зинедин Зидан попал в аварию, когда ехал на тренировку своей команды.

Автомобиль Зидана столкнулся с другой машиной, получив лишь незначительные повреждения. Никто из водителей не пострадал.

Француз оформил необходимые документы, после чего отправился на тренировку.

Zidane tuvo un toque con el coche de camino al entreno

El tÃ©cnico del Madrid sufriÃ³ un pequeÃ±o choque con su coche https://t.co/2GZfV8hu9k — Diario AS (@diarioas) February 8, 2020

Ранее главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий провёл со своими подопечными необычную тренировку. Игроки вместе с наставником надели на себя огромные воздушные шары, в которых играли в футбол, писал NEWS.ru.