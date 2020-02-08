https://static.news.ru/photo/7911336a-4a56-11ea-932d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий провёл со своими подопечными необычную тренировку.

Игроки вместе с наставником надели на себя огромные воздушные шары, в которых играли в футбол.

Помимо этого, игроки и штаб «Рубина» сыграли в необычную разновидность настольного футбола.

Ранее Слуцкий опубликовал очередное шуточное видео, посвящённое окончанию первого сбора казанского коллектива, писал NEWS.ru.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав пятилетний контракт. После первой половины чемпионата России казанская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 19 очками.

Предыдущим местом работы российского тренера был голландский «Витесс». Специалист возглавил клуб летом 2018 года. Он заявил о своём уходе из «Витесса» после поражения от «Херенвена» со счётом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов.