Ранее Слуцкий опубликовал очередное шуточное видео, посвящённое окончанию первого сбора казанского коллектива, писал NEWS.ru.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав пятилетний контракт. После первой половины чемпионата России казанская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 19 очками.
Предыдущим местом работы российского тренера был голландский «Витесс». Специалист возглавил клуб летом 2018 года. Он заявил о своём уходе из «Витесса» после поражения от «Херенвена» со счётом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов.