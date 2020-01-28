Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий опубликовал очередное шуточное видео, посвящённое окончанию первого сбора казанского коллектива.
На своей странице в Instagram 48-летний специалист разместил видеоролик, в котором человек изображает животом дыхание обезьяны.
Подработал детским аниматором в паузе между сборами «Рубина». У толстых свои преимущества, — написал наставник.
Это не первая шутка Слуцкого. Ранее тренер посмеялся над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. Футболист опубликовал фотографию с картонным бюстом, который ему подарили болельщики, на что специалист написал: «Копия намного лучше оригинала».
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав пятилетний контракт. После первой половины чемпионата России казанская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 19 очками.
Предыдущим местом работы российского тренера был голландский «Витесс». Специалист возглавил клуб летом 2018 года. Он заявил о своём уходе из «Витесса» после поражения от «Херенвена» со счётом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов.
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