https://static.news.ru/photo/adfefdaa-41af-11ea-8169-fa163e074e61_660.jpg Фото: leonid.slutsky/instagram

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий опубликовал очередное шуточное видео, посвящённое окончанию первого сбора казанского коллектива.

На своей странице в Instagram 48-летний специалист разместил видеоролик, в котором человек изображает животом дыхание обезьяны.

Подработал детским аниматором в паузе между сборами «Рубина». У толстых свои преимущества, — написал наставник.

Это не первая шутка Слуцкого. Ранее тренер посмеялся над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. Футболист опубликовал фотографию с картонным бюстом, который ему подарили болельщики, на что специалист написал: «Копия намного лучше оригинала».

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав пятилетний контракт. После первой половины чемпионата России казанская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 19 очками.

Предыдущим местом работы российского тренера был голландский «Витесс». Специалист возглавил клуб летом 2018 года. Он заявил о своём уходе из «Витесса» после поражения от «Херенвена» со счётом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов.

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Андрей Черевченко рассказал, какие позиции в команде необходимо укрепить, ранее писал NEWS.ru.