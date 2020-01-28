https://static.news.ru/photo/6ad8e806-41a0-11ea-a82c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Черевченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Андрей Черевченко рассказал, какие позиции в команде необходимо укрепить.

Средняя линия меня устраивает. Нужен защитник, нападающий и вратарь, — приводит слова Черевченко « Чемпионат.com ».

Кроме того, наставник заявил, что в коллективе есть несколько футболистов, с которыми нужно попрощаться. Однако специалист не назвал их фамилий, но объявил, что некоторые игроки уйдут в аренду для получения дополнительного игрового времени.

По итогам первой половины Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» занимает шестое место с 25 очками в активе.

Первый матч РПЛ подопечные Черевченко сыграют 1 марта на выезде против «Сочи».

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