Футбол

Зинченко прокомментировал информацию о желании получить гражданство России

17:28, 08 июня 2020
Александр Зинченко Александр Зинченко Фото: PA Images/ТАСС

Защитник и полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на заявление агента Олега Ерёмина о том, что украинский игрок хотел получить российское гражданство во время выступления за «Уфу».

Футболист прокомментировал публикацию с этой новостью в Instagram, написав в комментариях: «Бред».

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Зинченко выступал за «Уфу» в 2015-2016 годах. Футболист перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. Он стал чемпионом страны и выиграл два Кубка Футбольной лиги в составе английском команды. За сборную Украины Зинченко выступает с 2015 года, в её составе он провёл 31 матч, забив четыре мяча.

Ранее сообщалось, что сербский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович покинет команду по окончании нынешнего сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Капитан «Зенита» не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает летом. Футболист может продолжить карьеру в белградской «Црвене Звезде», писал NEWS.ru.

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