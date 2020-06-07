Иванович покинет «Зенит» после окончания сезона

https://static.news.ru/photo/80d49f7a-a97d-11ea-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сербский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович покинет команду по окончании нынешнего сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Капитан «Зенита» не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает летом. Футболист может продолжить карьеру в белградской «Црвене Звезде», за которую давно мечтает выступать, сообщает «Спортски Журнал».

Ранее футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение с тренером подписано по схеме «2 + 1». В качестве игрока Семак перешёл в «Зенит» в 2010 году и стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. После завершения карьеры вошёл в тренерский штаб клуба, писал NEWS.ru.