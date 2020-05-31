«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

https://static.news.ru/photo/6400f6fa-a3d8-11ea-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Новое соглашение с тренером подписано по схеме «2+1».

В качестве игрока Семак перешёл в «Зенит» в 2010 году и стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. После завершения карьеры вошёл в тренерский штаб клуба.

В 2014 году стал исполняющим обязанности главного тренера, в сезоне-2014/15 стал чемпионом России, будучи помощником главного тренера Андре Виллаша-Боаша. В 2016 году возглавил «Уфу», а в 2018 году вернулся в «Зенит» на пост главного тренера и привёл клуб к титулу чемпиона России.

После 22 туров, сыгранных в текущем сезоне, «Зенит» опережает ближайших преследователей на девять очков.

Ранее Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи», писал NEWS.ru.