«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
Новое соглашение с тренером подписано по схеме «2+1».
В качестве игрока Семак перешёл в «Зенит» в 2010 году и стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. После завершения карьеры вошёл в тренерский штаб клуба.
В 2014 году стал исполняющим обязанности главного тренера, в сезоне-2014/15 стал чемпионом России, будучи помощником главного тренера Андре Виллаша-Боаша. В 2016 году возглавил «Уфу», а в 2018 году вернулся в «Зенит» на пост главного тренера и привёл клуб к титулу чемпиона России.
После 22 туров, сыгранных в текущем сезоне, «Зенит» опережает ближайших преследователей на девять очков.
Ранее Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи», писал NEWS.ru.
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