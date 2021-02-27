Жоазиньо забил первый гол за «Сочи» 

https://static.news.ru/photo/060a0a24-7929-11eb-af5e-96000091f725_660.jpg Фото: pfcsochi.ru

Футбольный клуб «Сочи» продлил беспроигрышную серию на домашнем стадионе «Фишт» до 17 матчей. В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Краснодарского края разгромил тульский «Арсенал» со счётом 4:0.

Все голы встречи пришлись на второй тайм. Открыл счёт Антон Заболотный (51-я минута). Через две минуты с передачи эквадорца Кристиана Нобоа забил Сергей Терехов. На 58-й минуте бразилец Жоазиньо, перешедший в «Сочи» в августе 2020 года, сделал счёт крупным, это его первый гол за команду. Заболотный оформил дубль на 67-й минуте и довершил разгром.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ (36 очков). Арсенал остаётся на 14-й строчке в зоне стыковых матчей (14 очков).

Ранее в одной из центральных встреч тура петербургский «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью 2:2, писал NEWS.ru. За ростовчан дважды забил гамбийский легионер Али Соу. За «Зенит» отличился Далер Кузяев, ещё один мяч в свои ворота забил защитник «Ростова» Николай Поярков. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка.