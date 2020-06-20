Жириновский о матче «Сочи» — «Ростов»: нужно наказать чиновников РФС

https://static.news.ru/photo/5f127db4-b2fe-11ea-a831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал руководство Российского футбольного союза (РФС) за проведение матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер-лиги и РФС не перенесли этот матч. В итоге это был не матч, а издевательство. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Политик также отметил, что ответственность лежит и на руководстве города Сочи. При этом Жириновский предлагает аннулировать результаты матча и назначить повторную игру, когда «Ростов» сможет выставить свой основной состав.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.