Жена Малафеева рассказала о состоянии мужа после госпитализации с COVID-19

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Бывшего вратаря футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) и сборной России Вячеслава Малафеева госпитализировали с заражением коронавирусной инфекцией нового типа и двусторонней пневмонией. К настоящему моменту повреждение лёгких спортсмена составляет 45% и 70%. О состоянии голкипера в разговоре с журналистами сообщила его жена Екатерина Малафеева.

По её словам, температура у экс-вратаря петербургского клуба держится вторую неделю. На днях его состояние стало ухудшаться. Сразу после госпитализации врачи говорили, что лёгкие Малафеева повреждены на 15% и 20%, сейчас же — на 45% и 70%.

Жена футболиста отметила, что внешне трудно сказать, что муж плохо себя чувствует. Например, кашля — одного из главных симптомов коронавируса — у него нет. Однако указанные диагнозы уже поставлены, а при таком раскладе врачи рекомендуют госпитализацию.

В целом состояние вполне нормальное. Он ходит, сильной одышки нет. Всё вполне комфортно. Но поскольку состояние ухудшилось за одну неделю, был риск, что оно может ещё ухудшиться, если ничего не предпринимать. Будем надеяться, что он очень быстро поправится и вернётся домой, — сказала Екатерина Малафеева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Малафеев играл за «Зенит» с 1997 по 2016 год, провёл в его составе 442 матча. Является четырёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Как писал NEWS.ru, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба заразился коронавирусной инфекцией. Также заболел вратарь «сине-бело-голубых» Андрей Лунёв.