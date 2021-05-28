«Жаль Артёма»: экс-игрок сборной России оценил интимное видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/c986e7ec-bfb5-11eb-a6f2-96000091f725_660.jpg Ари Фото: ari_gol1000/instagram.com

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари, выступавший за сборную России, оценил интимное видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Слова 35-летнего россиянина приводит Sport24.

Каждый в этой жизни совершает ошибки, и у каждого есть свои скелетики в шкафу. Я очень верующий человек и сегодня я вижу всё под другим углом. У людей, которые не сильно вовлечены в веру, в церковную жизнь, бывают моменты в жизни, когда они оступаются, совершают ошибки, — сказал Ари.

Форвард добавил, что ему очень жаль Артёма, и он надеется, что больше с ним не случится подобных ситуаций.

Интим-видео с участием Дзюбы появилось в Сети осенью прошлого года. Позже сообщалось, что у футболиста вымогали крупную сумму денег, чтобы ролик не появился в свободном доступе. Однако футболист отказался платить шантажистам.

20 мая главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий потроллил Дзюбу, вспомнив про это видео.