«Жаль Артёма»: экс-игрок сборной России оценил интимное видео Дзюбы

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари, выступавший за сборную России, оценил интимное видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Слова 35-летнего россиянина приводит Sport24.
Каждый в этой жизни совершает ошибки, и у каждого есть свои скелетики в шкафу. Я очень верующий человек и сегодня я вижу всё под другим углом. У людей, которые не сильно вовлечены в веру, в церковную жизнь, бывают моменты в жизни, когда они оступаются, совершают ошибки, — сказал Ари.
Форвард добавил, что ему очень жаль Артёма, и он надеется, что больше с ним не случится подобных ситуаций.
Интим-видео с участием Дзюбы появилось в Сети осенью прошлого года. Позже сообщалось, что у футболиста вымогали крупную сумму денег, чтобы ролик не появился в свободном доступе. Однако футболист отказался платить шантажистам.
20 мая главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий потроллил Дзюбу, вспомнив про это видео.