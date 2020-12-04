«Зенит» сможет сыграть с «Уралом» при небольшом количестве зрителей

https://static.news.ru/photo/7ab7098a-363a-11eb-ab4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом», изначально запланированный на проведение при пустых трибунах, всё же смогут посетить отдельные зрители. Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», после соответствующего запроса клуба правительство Санкт-Петербурга согласовало доступ определённых лиц.

В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы, — говорится в сообщении «Зенита».

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции порадовался тому, что команда проведёт первый за месяц домашний матч, и выразил сожаление в связи с необходимостью играть без зрителей. Теперь Сергей Богданович может не переживать: совсем без поддержки «Зенит» не останется.

Также наставник оценил состояние своих футболистов. Он отметил, что пока не определился с тем, кто выйдет на поле против екатеринбуржцев.

Сегодня будем решать, кто в каком функциональном состоянии, посмотрим на травмированных игроков: кто из них сможет готовиться, кто не сможет. Это занятие — определяющее для принятия решения, кто появится на поле в завтрашнем матче, — пояснил специалист.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится в субботу, 5 декабря, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит судейская бригада во главе с Игорем Паниным из подмосковного Дмитрова.

На данный момент «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, набрав 32 очка. Однако ровно такое же количество баллов на счету ЦСКА и «Спартака», которые отстают по дополнительным показателям. «Красно-белые» в субботу дома примут «Тамбов», а «армейцы» также на своём поле в воскресенье сразятся с «Химками».

Ранее, как писал NEWS.ru, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение против австрийского «Вольфсберга» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» проиграли на своём поле со счётом 0:1.