«Зенит» с Йеменом — зачем нам это?: как Россия может уйти в Азию Нужно ли России менять европейский футбол на азиатский — разобрались с Вячеславом Колосковым

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вячеслав Колосков

После того как российские клубы и сборную отстранили от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, все чаще стали слышны разговоры в духе: «а не уйти ли нам в Азию, раз европейцы не хотят с нами играть». А три товарищеских матча сборной в этом году — с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном — только усилили эти разговоры. Но насколько на самом деле реален переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола, зачем он может быть нужен и что он даст — мы обсудили с самым компетентным человеком из всех. Вячеслав Колосков руководил РФС с 1992 по 2005 год, а также был целым вице-президентом ФИФА с 1980 по 1996 год. Никто в России лучше него не знает, что такое Азиатская конфедерация футбола, как туда попасть и зачем это нужно.

Поводом для этого материала послужила новость о том, что 28 ноября на исполкоме РФС должны рассмотреть этот самый вопрос — о переходе России из европейской (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом накануне заявил действующий глава РФС Александр Дюков. Он отметил, что пока не обсуждал данный вопрос с представителями Азиатской конфедерации и УЕФА. При этом Дюков признал, что не так давно считал подобные меры преждевременными, а сейчас они актуализировались. Но зачем Дюков решил вынести этот вопрос именно сейчас? Отвечает Вячеслав Колосков.

Думаю, Дюков поставил этот вопрос на исполкоме РФС, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы больше не было никаких инсинуаций. Если исполком примет решение не переходить, значит, закрыли всякие обсуждения. Ради чего нам туда переходить? Люди, далекие от футбола, говорят, что вот, тогда мы будем участвовать в азиатских соревнованиях, но они не знают, что ж там вообще за футбол такой. Представьте себе азиатскую клубную лигу чемпионов, «Зенит» играет с командой из Йемена. Ну и что? Зачем нам такой футбол нужен? Кто-то эту тему один раз запустил, и теперь это все обсуждают, специалисты, тренеры выступают, журналисты расклады какие-то прикидывают, — сказал Колосков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Дюков

Дальше мы приведем ряд других его цитат из интервью NEWS.ru, после которых вопросов о целесообразности такого перехода остаться не должно.

Об Азиатской конфедерации футбола

Это нищая конфедерация, абсолютно нищая. Мы там ничего не заработаем и ничего не приобретем для своего футбола в плане развития. Все стремятся в УЕФА. Я помню, сколько я сил потратил, чтобы решить вопрос по Казахстану, чтобы перевести их из Азиатской конфедерации в Европу. Я занимался этой темой два года, хотя был в этот момент вице-президентом ФИФА. Не хотели принимать.

Как юридически может произойти переход

Схема будет такая: исполком РФС принимает решение о переходе в Азию. Затем мы обращаемся в УЕФА с просьбой отпустить нас. УЕФА отпускает. Затем Азиатская конфедерация должна дать согласие. Допустим, она его дает. Затем ФИФА окончательно утверждает такой переход или не утверждает.

Будет ли Россия играть в официальный футбол, если перейдет в Азию

Не будет. Многие забывают, что мы находимся под санкциями не только УЕФА, но и ФИФА тоже. Поэтому ни к каким соревнованиям, которые будут проводиться на территории Азии, нас тоже не допустят. Ни до клубных, ни до соревнований сборных. Азиатская конфедерация не пойдет против решения ФИФА. И еще вопрос логистики: у нас спросят, а как мы будем добираться в Ростов из условной Дохи или Куала-Лумпура? Так что от этих дилетантских рассуждений про Азиатскую конфедерацию просто вянут уши. Эта дурацкая идея исходит от людей, которые абсолютно не понимают сути проблемы.

Итак, выводов из слов Колоскова можно сделать несколько, но есть главный: даже если Россия уйдет в Азиатскую конфедерацию, она все равно не будет играть в футбол. Ни клубы, ни сборная. Если бы уход в Азию решал проблему отсутствия соревновательных международных матчей, это было бы еще хоть какой-то причиной туда уходить. Но он эту проблему не решит. Ее решит только окончание специальной военной операции, и то не автоматически. Должно будет пройти какое-то время.

То есть у России есть выбор: возвращаться в официальный футбол, когда бы это возвращение ни случилось, и играть с лучшими и богатейшими. Либо возвращаться в него в тот же момент и играть с худшими и беднейшими. Это выбор между шансом на развитие и прямым путем к деградации. Хорошо, если Колосков окажется прав и Дюков действительно поставил этот вопрос в РФС только с тем, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему.