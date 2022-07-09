«Зенит» разгромил «Спартак» в Суперкубке России

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Игроки ФК «Зенит« радуются победе в финальном матче Суперкубка России между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК »Спартак» (Москва)

Петербургский «Зенит» одолел московский «Спартак» в матче за Суперкубок России со счетом 4:0. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Счет во встрече был открыт на 29-й минуте. Автором гола стал Иван Сергеев. Он отправил мяч в верхний угол ворот после передачи Далера Кузяева. Второй гол на свой счет записал бразильский нападающий сине-бело-голубых Малком.

После разрезающего паса Малколма он подхватил мяч, обыграл вратаря и направил «снаряд» прямо в сетку ворот. Третий гол в составе сине-бело-голубых забил Вендел. Автором последнего гола стал Метео Кассьера, он отличился на последней минуте добавленного времени.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым.