«Зенит» подписал новый контракт с Юрием Жирковым

https://static.news.ru/photo/2a064e48-d342-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Жирков Фото: NEWS.ru

Российский 36-летний защитник Юрий Жирков подписал новый контракт с ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, передаёт пресс-служба «сине-бело-голубых». В минувшем сезоне игрок 28 раз выходил в составе «Зенита» в различных турнирах, отметился тремя голами и пятью голевыми передачами. Он выступает за клуб с января 2016-го.

За это время Жирков дважды выигрывал чемпионат России (2019, 2020) в элитном дивизионе (РПЛ) и кубка страны (2016, 2020). Кроме того, защитник в 2016-м завоевал Суперкубок РФ (2016).

До переезда в Северную столицу спортсмен защищал цвета тамбовского «Спартака», столичных ЦСКА и «Динамо», махачкалинского «Анжи» и лондонского «Челси» (Великобритания). Вместе с «армейцами» он два раза становился чемпионом РФ, четыре раза завоёвывал кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

За два сезона в «Челси» он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной РФ Жирков стал бронзовым призёром ЧЕ 2008 года. Накануне ФК «Зенит» продлил контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой. Новое соглашение с форвардом «сине-бело-голубых» подписали по схеме «2+1», передаёт пресс-служба команды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что казанский футбольный клуб «Рубин» продлил трудовое соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», новые условия контракта с 33-летним футболистом подразумевают, что он останется в составе клуба до конца 2020 года.

Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019 года после девяти сезонов, проведённых вместе с московским клубом. В феврале 2020 года он подписал контракт до конца текущего розыгрыша РПЛ с «Рубином». Спустя несколько дней полузащитник получил тяжёлую травму на тренировке и первый матч за казанцев смог провести только в июле, уже после связанной с коронавирусом паузы.