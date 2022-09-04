«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве в матче РПЛ

Фото: vk.com/zenit

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в столице на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет открыл форвард «Спартака» Александр Соболев на 21-й минуте. «Зенит» отыгрался через три минуты после перерыва точным ударом Деяна Ловрена. Победный мяч забил полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на 60-й минуте.

Таким образом, после восьми туров «Зенит» с 20 очками остался на первом месте в таблице РПЛ, «Спартак» с 16 баллами — четвертый.

До матча сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров приехал на стадион, чтобы посмотреть игру «Спартак» — «Зенит». Лавров болеет за красно-белых и сказал журналистам, что «Спартак» — всегда чемпион, а от матча он ждет хорошей игры.

Ранее бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что между красно-белыми и сине-бело-голубыми будет идти равная и упорная борьба.