https://static.news.ru/photo/f04692a0-cce2-11e9-9000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0.

На 32-й минуте мяч в ворота Андрея Лунёва забил атакующий полузащитник столичной команды Зелимхан Бакаев, однако главный арбитр Виталий Мешков отменил гол после просмотра видеоповтора. Мяч попал в руку 23-летнему хавбеку.

На 42-й минуте официальный счёт открыл защитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков.

«Спартак» (Москва) и пражская «Славия» договорились о переходе в российский клуб полузащитника Алекса Крала. 21-летний чех успешно прошёл медосмотр и подписал с «красно-белыми» пятилетний контракт, ранее писал News.ru.