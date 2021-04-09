«Зенит» обыграл «Сочи» благодаря дублю Азмуна

https://static.news.ru/photo/6030f256-9adf-11eb-9e0d-96000091f725_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл «Сочи» из одноимённого города со счётом 2:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Фишт». В составе «сине-бело-голубых» оба мяча забил Сердар Азмун (63-я и 80-я минуты). У «Сочи» отличился Никита Бурмистров (58).

«Зенит» победил в четвёртом туре подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 54 очками в 25 матчах. «Сочи» идёт седьмым с 40 очками после 25 встреч. В следующей игре подопечные Сергея Семака 17 апреля на выезде сыграют с «Краснодаром», «Сочи» на день позже примет у себя московский ЦСКА.

Накануне «Краснодар» в гостевой встрече 25-го тура РПЛ проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. Отличился на 62-й минуте Горан Чаушич. Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вышел на поле впервые после травмы, пропустив 491 день. «Оружейники» не могли одолеть «Краснодар» с 29 сентября 2017-го (1:0), потерпев поражение во всех шести матчах.

Выезд «Краснодара» стал первым под руководством Виктора Гончаренко, возглавившего команду 6 апреля после ухода из ЦСКА. Он сменил Мурада Мусаева, подавшего в отставку на фоне разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура от грозненского «Ахмата» (0:5), писал NEWS.ru.