«Зенит» прервал беспроигрышную серию «Химок»

https://static.news.ru/photo/7a11b814-963d-11eb-9fda-96000091f725_660.jpg Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на домашней арене обыграл подмосковные «Химки» со счётом 2:0.

Отличились Вячеслав Караваев (45+2 минута) и Андрей Мостовой (90+2). На девятой минуте встречи зенитовец Сердар Азмун распечатал ворота «Химок», но арбитр не засчитал гол. Подопечные Сергея Семака прервали беспроигрышную серию «Химок» из 10 матчей.

Благодаря победе «сине-бело-голубые» набрали 51 очко и сохранили лидерство в турнирной таблице, обгоняя столичный «Спартак» на четыре очка. Третьим идёт московский «Локомотив» (43), «Химки» — девятые (35).

Накануне «Спартак» одолел «Ростов» со счётом 3:2 в матче 24-го тура РПЛ. За противостоянием в Ростове-на-Дону следили 32 888 человек, что является рекордом посещаемости для стадионов в текущем сезоне. В составе «красно-белых» отличился Виктор Мозес, а Александр Соболев сделал дубль. У ростовчан гол забил Георгий Махатадзе, а защитник «Спартака» Павел Маслов поразил собственные ворота. «Спартак» одержал гостевую победу над «Ростовом» с 2013 года, тогда москвичи победили со счётом 1:0.

Как сообщал NEWS.ru, полузащитник сборной Турции и клуба «Фенербахче» Озан Туфан может перейти в московский «Спартак». По данным портала mynet.com, руководство «красно-белых» готово заплатить за трансфер футболиста €32 млн.