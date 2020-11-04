Закололи бычка: «Краснодар» упустил победу над «Севильей» в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/3acd2190-1eea-11eb-947d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольные «Севилья» и «Краснодар» не понаслышке знакомы друг с другом. В сезоне-2018/19 команды встречались в групповом этапе Лиги Европы. Тогда домашняя встреча завершилась для «быков» победой со счётом 2:1, а на выезде «Краснодар» проиграл — 3:0. Негостеприимной «Севилья» оказалась и на этот раз. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов команда из одноимённого города одолела «быков». «Краснодар» до 69-ой минуты вёл в счёте, но не смог удержать победу. Что предшествовало игре и как команда Мусаева в очередной раз проиграла в главном еврокубковом турнире, рассказывает NEWS.ru.

Неудачное начало

Несмотря на то, что «Севилья» является действующим чемпионом Лиги Европы, расклады перед игрой с «Краснодаром» не были однозначными. И на то есть несколько причин. Во-первых, у команды из Андалусии совсем не задался старт в новом сезоне испанского чемпионата. После шести туров «Севилья» располагается только на 16 строчке с семью очками в активе (к слову, у команды ещё две игры в запасе). Во-вторых, и это куда более важное обстоятельство, подопечные Хулена Лопетеги испытывают на старте серьёзные проблемы с реализацией — в шести матчах было забито всего лишь шесть голов. Даже эксперт NEWS.ru заострял на этом внимание перед встречей команд. Впрочем, неудачи внутреннего чемпионата не перенеслись на европейскую арену. К игре против «Краснодара» испанцы подходили с одной победой (против «Ренна» ) и одной ничьей (против «Челси»). «Краснодар» таким результатом не мог похвастаться. Да и своих проблем у подопечных Мурада Мусаева было достаточно.

Выступление «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) удачным тоже не назовёшь. Последнее поражение от «Ахмата» (0:2) и десятая строчка после 13-го тура — не то, что привыкли видеть болельщики от «быков» в последнее время. Однако подобный результат во многом обусловлен кадровым дефицитом команды. И это, пожалуй, главная проблема Мурада Мусаева здесь и сейчас. В Испанию российскому клубу предстояло играть также в усечённом составе. «Краснодару» не могли помочь в матче против «Севильи» Ари, Реми Кабелла, Евгений Марков, Сергей Петров, Тонни де Вильена, Масиэл Вандерсон и Виктор Классон (последние двое оказались в запасе, а впоследствии вышли на поле). Почти целая команда! Во многом с этими потерями было связано появление в стартовом составе «Краснодара» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» таких молодых футболистов, как Шапи Сулейманов и Леон Сабуа. На этом фоне потери «Севильи» в лице Уссама Идрисси и Сусо казались незначительными.

Ошибки Кунде

Для «Краснодара» всё могло закончиться, не начавшись. На девятой минуте произошёл стык Сулейманова с Хоаном Хорданом в штрафной российской команды. Несмотря на то, что удар по ноге Шапи нанёс испанец, арбитр Феликс Брых, усмотрев нарушение со стороны «Краснодара», указал на точку. Однако через пару секунд взял паузу, чтобы проконсультироваться с бригадой VAR. Дискуссия, которая отняла несколько минут, завершилась в пользу «Краснодара» — арбитр отменил пенальти. Конечно, пропущенный гол на стартовых минутах — это не приговор, но очевидно, что игра обрела бы совсем иной характер. К счастью, этого не произошло. А последовавшая вслед за этим первая контратака гостей принесла положительные плоды. После того, как Маркус Берг на линии штрафной был сбит Жюлем Кунде, пробивать стандарт взялся Сулейманов, и не прогадал. Своей левой ногой он закрутил мяч в ближнюю девятку. У вратаря испанской команды не было ни единого шанса! «Неужели Шапи вернулся?» — наверняка этим вопросом задались многие после гола воспитанника команды.

Второй гол «Краснодара» не заставил долго ждать себя. Этому голу также, как и в эпизоде с первым пропущенным мячом, предшествовало столкновение Берга и Кунде. Французский защитник заехал по ноге шведа в своей штрафной, за что и получил наказание в виде пенальти (удалять защитника не стали). Берг без проблем реализовал одиннадцатиметровый. Таким образом, две грубые ошибки француза привели к тому, что уже на 21 минуте «быки» вели со счётом 0:2 в гостях. Не удивительно, что уже через десять минут Кунде был заменён.

Два пропущенных гола очень сильно повлияли на «Севилью». Команда хоть и владела мячом, но создать что-то вразумительное в передней линии до поры до времени им не удавалось. Были кроссы со стороны Наваса, забросы на де Йонга, да и только. Серьёзная опасность в итоге пришла от Ивана Ракитича. Футболисты «Краснодара» позволили хорвату спокойно откликнуться на подачу Хордана. Ракитич головой подрезал мяч под дальнюю штангу — 1:2.

Однако уйти в более-менее приятном расположении духа на перерыв севильцы не смогли. После передачи на ход от Даниила Уткина Кристоффер Олссон рванул в штрафную, но Хесус Навас, капитан «Севильи», грубо со спины влетел в шведа (у Олссона аж бутса отлетела). Как итог, Брых наказал испанца заслуженной красной карточкой. Так «Севилья» в лице Навеса потеряла ключевого игрока.

Кайо — наш Кунде

Такой расклад событий никак не мог устроить испанцев, поэтому на второй тайм вышла «Севилья», настроенная на результат. Эпизоды посыпались друг за другом. На первых минутах несколько раз «Краснодар» выручали голкипер Матвей Сафонов и перекладина ворот — оборона «быков» во втором тайме была максимально ненадёжной. Но везению и мастерству Сафонова в какой-то момент наступил предел. На 69-ой минуте Кайо решил ментально поддержать неудачника первого тайма Кунде и, совершив несколько финтов, упустил мяч в своей штрафной. Его тут же подхватил Эн-Несири и мощно прострелил. Счёт на табло стал 2:2. Впрочем, на этом останавливаться марокканский футболист не захотел. Подача со стандарта привела к попаданию мяча в штангу, а уже после отскока мяч оказался у Эн-Несири, который ударом в касание оформил дубль! Два гола за две минуты!

У «Краснодара» была возможность увезти победу из Севильи, но нелепые ошибки во втором тайме перевернули всю игру. Ни удаление Наваса, ни пенальти не спасли «Краснодар». Эх!