Захарова отреагировала на беспорядки в Лондоне в день финала Евро-2020

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала столкновения болельщиков в день финала Евро-2020 в Лондоне. При этом в своём в Telegram-канале она припомнила властям Британии заявления о «русских футбольных хулиганах», которые звучали перед ЧМ-2018 в России.

В день игры сборных Италии и Англии на стадионе «Уэмбли» полиция Лондона сообщила о более чем 130 задержанных фанатов и о 19 раненых полицейских. Захарова напомнила , что перед мундиалем в России британские власти пугали своих болельщиков «русскими футбольными хулиганами».

Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность Би-би-си — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие «футбольные хулиганы», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее стало известно, что 19 сотрудников полиции получили травмы в Лондоне во время столкновений с фанатами после проигрыша Англии на Евро-2020. Болельщики начали громить мусорные баки и вести себя агрессивно. Кроме того, в соцсетях появились кадры, как британские фанаты напали на итальянских после победы Италии. На это отреагировали британцы в соцсетях, отметив, что болельщики после матча ведут себя отвратительно.