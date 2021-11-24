Задержан бывший спортивный директор ФК «Тамбов» Худяков

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков был задержан в московском регионе по подозрению в хищении денежных средств. Как сообщает «Спорт-Экспресс», экс-функционер был доставлен в органы для проведения соответствующих следственных действий.

Отмечается , что бывшие руководители «Тамбова» подозреваются в хищении денежных средств и субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области на функционирование команды. По информации следствия, ежегодно в клуб поступало около миллиарда рублей, которые присваивались его должностными лицами с помощью разного рода противоправных схем.

ФК «Тамбов» был основан в 2013 году. В сезоне-2015/16 команда заняла первое место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В спустя три года выиграла чемпионат и получила прямую путёвку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В высшем дивизионе страны команда провела два сезона, причём по ходу второго из них испытывала серьёзные финансовые проблемы и рисковала сняться с турнира. При помощи лиги и других клубов «Тамбов» сумел завершить чемпионат, а в мае 2021 года был расформирован.

Ранее Антон Смирнов, агент голкипера леверкузенского «Байера» и сборной России по футболу Андрея Лунёва, сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» не расплатился с игроком по премиальным и отпускным. Как сказал представитель спортсмена, долг составляет около 50 млн рублей.