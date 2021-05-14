Отобрали победу: как «Динамо» оставило ЦСКА без еврокубков

«Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло столичный ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:2.

Игра прошла на стадионе «бело-голубых» в Петровском парке. В составе ЦСКА отличился Наир Тикнизян (18), также поразить ворота соперников удалось Чидеру Эджуке (79). Динамовцам сегодня повезло больше. В составе хозяев дублем отметился Вячеслав Грулёв (65 и 72). А на 89-й минуте гол «армейцам» забил Арсен Захарян, поставив точку в этой встрече. Таким образом, «красно-синие» остались без еврокубков. Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.

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