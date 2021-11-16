Выход Валеры: ожидать ли болельщикам сборной России отставки Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после судьбоносного поражения от Хорватии дал огненное интервью. Специалист прошёлся по футболистам, несколько раз назвал себя идиотом и ошарашил болельщиков признанием о размышлениях досрочно подать в отставку. Рассказываем подробнее о выступлении тренера, а также о том, как его стоит воспринимать.

Растерянность и раздумья

Главный тренер сборной России уже на следующий день после болезненного поражения пришёл в прямой эфир YouTube-канала «Коммент.шоу» где откровенно поговорил с четырьмя популярными футбольными комментаторами. Сам факт совершения такого поступка уже достоин уважения, ведь у болельщиков к наставнику была масса вопросов, не заданных на пресс-конференции.

Главной сенсацией стало заявление тренера о возможном прекращении работы в сборной ещё до начала мартовских стыковых матчей. По словам Карпина, его так разочаровала игра подопечных в матче с Хорватией, что уверенность в способности команды прилично выглядеть в поединках с сильным соперником совершенно пропала.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов (в центре) пропускает гол в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России. Александр Вильф/РИА Новости

Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю. Сейчас контракт автоматически продлён до марта. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё, через неделю скажу, что я надумал, — загадочно резюмировал Карпин.

Участники беседы также не могли в 300-й раз не вспомнить об Артёме Дзюбе, особенно с учётом характера игры с Хорватией. Защитники россиян весь матч настойчиво лупили вперёд верхом, ставя перед Смоловым и его партнёрами неразрешимую задачу. Форвард «Зенита» в такой ситуации смотрелся бы гораздо выгоднее.

Вернусь ли к его кандидатуре перед мартовскими матчами? Может быть, всё может быть. Он должен играть хорошо за «Зенит», — заявил Карпин.

Вот только непонятно, согласится ли сам Дзюба на очередное приглашение. Судя по отказу в сентябре, форвард принял для себя окончательное решение по перспективам выступления за сборную Карпина.

Тренер на «Коммент.шоу» говорил в привычном стиле: ярко, откровенно и эмоционально. Страшно представить, как в такой же ситуации вёл бы себя Станислав Черчесов. Наверняка, комментаторы услышали бы массу оправданий, односложных и грубых ответов, а дело могло дойти и до рукоприкладства.

Карпин же не стеснялся признавать ошибок, несколько раз назвал себя идиотом, а футболистов упрекнул в трусости. При этом он добавил, что уровень российских игроков позволяет им действовать в таких матчах гораздо смелее и, как следствие, успешнее. Вот только рецепта, чтобы заставить их это делать, специалист пока не знает.

Выход есть

Действительно ли Карпин собрался уходить? С большой долей уверенности можно сказать, что нет. Сборная России — пока главный вызов в тренерской карьере специалиста, а отступать после первой же неудачи — не в его характере. Более того, досрочный уход нанесёт непоправимый удар по карьере Карпина: кто захочет приглашать тренера, который может сбежать в самый ответственный момент после первого же поражения?

Валерий Карпин (в центре) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты сборной России уже привыкли к требованиям Карпина, некоторые игроки знали их давно. Авторитет специалиста в команде также не подвергается сомнению, понятно и то, какую игру он хочет поставить команде. Тренер имеет огромную популярность среди болельщиков, даже после поражения от Хорватии соцсети сборной были завалены словами поддержки, часто их адресовали лично Карпину. Ну как он сможет подвести столько людей?

Карпин провёл у руля сборной семь матчей, в которых одержал пять побед и потерпел одно поражение. Итоговый результат квалификации чемпионата мира в виде второго места в группе до начала отбора многие посчитали бы очень хорошим. С этой точкой зрения согласился и Карпин.

Эмоции или расчет

Что же тогда означают слова Карпина об отставке? Возможно, это просто выплеск эмоций горячего человека. В последние месяцы тренер находился в гигантском напряжении, а матч с Хорватией его, как и всех болельщиков сборной России, дико разочаровал. Теперь же специалист выговорился, и ему точно станет легче. Съездит на несколько дней, как он любит, в лес и вернется к работе.

Второй вариант кажется более правдоподобным. Карпин мог выступить столь сенсационно, чтобы попробовать достучаться до игроков, а также заставить болельщиков и общественность ещё больше сплотиться вокруг команды. Сейчас все наперебой просят тренера остаться, пожалуй, и футболисты не хотят очередных потрясений в виде смены тренера.

Сработает ли ход Карпина — узнаем в марте. Плей-офф квалификации, с учётом уже оказавшихся там Италии и Португалии, будет жарким.