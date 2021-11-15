Без иллюзий: почему сборной России будет сложно пробиться на ЧМ через стыки

Сборная России по футболу упустила возможность напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года, но по-прежнему сохраняет шансы поехать в Катар. В марте подопечные Валерия Карпина постараются завоевать одну из трёх путёвок в стыковых матчах. Причём отечественная команда подойдёт к ним в статусе сеяной и будет иметь преимущество своего поля как минимум в одной из двух встреч. Однако даже это вряд ли позволяет считать россиян фаворитами в борьбе за выход в финальную часть мундиаля.

Высокие ожидания

Тема возможного выступления сборной России по футболу в стыковых матчах обсуждалась задолго до старта квалификационного турнира катарского мундиаля. Учитывая присутствие в группе таких соперников, как Хорватия и Словакия, отечественной команде изначально прочили борьбу максимум за второе место. И тем удивительнее, что вплоть до последнего тура та сражалась за первую строчку, а упустила её лишь из-за необъяснимого ляпа Фёдора Кудряшова. Так или иначе, подопечные Валерия Карпина не сумели напрямую выйти на чемпионат мира, но получили возможность поспорить за одну из трёх путёвок в мартовском плей-офф. Как ни крути, а ожидания были всецело оправданы.

И хотя обиднейшее поражение в Сплите до предела накалило атмосферу в российском футбольном сообществе, перспективы сборной в стыках многие оценили довольно оптимистично. Так, исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц выразил уверенность, что отечественная команда завоюет путёвку на первенство планеты в марте, не ставил крест на коллективе и экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков. И на бумаге шансы Матвея Сафонова и компании действительно представляются довольно неплохими. Как и португальцы, они гарантировали себе попадание в число сеяных при жеребьёвке, следовательно, как минимум одну из встреч проведут дома. Кроме того, список возможных противников по первому раунду кажется весьма приемлемым. Да, пока определились далеко не все возможные участники мартовского мини-турнира, но представление об уровне конкурентов составить можно уже сейчас.

Герои Евро-2020 и неудобные оппоненты

На данный момент известен лишь один из потенциальных противников россиян в полуфинале. Им является Северная Македония, которая точно не сможет попасть в первую шестёрку. Чего нельзя сказать о Швеции, Шотландии и Уэльсе. Все они гарантированно сыграют весной, но могут как оказаться в числе сеяных, так и нет. В этом контексте особенно стоит отметить «драконов», не только успешно выступивших в отборе, но и выигравших группы в Лиге наций. Таким образом, даже в случае падения на третье место в квинтете E, они всё равно сохранят шансы пробиться в Катар.

Так или иначе, за двое суток до окончания отбора в список потенциальных оппонентов сборной России по первому раунду плей-офф входят Шотландия, Северная Македония, Финляндия, Турция, Австрия, Чехия и Уэльс. И если первых трёх ещё можно назвать проходимыми, то предсказать исход встречи остальными довольно сложно. Туркам отечественные футболисты совсем недавно проиграли в Лиге наций, австрийцы с чехами очень здорово проявили себя на прошедшем чемпионате Европы. Коллектив Франко Фоды лишь в дополнительное время уступил Италии, а дружина Ярослава Шилгавого и вовсе добралась до четвертьфинала. Там их остановила Дания. Кстати, как и валлийцев. Да, четыре безответных мяча в 1/8 финала смазали впечатление от их выступления. Но не будем забывать, что на групповой стадии они опередили самих швейцарцев.

В противостоянии с каждой из этих команд Россия не будет считаться фаворитом — и это в лучшем случае. Австрия и Чехия не только располагают сильными исполнителями калибра Давида Алабы и Томаша Соучека, но также демонстрируют современный футбол с активным использованием прессинга. А встреча с Хорватией показала, что подопечные Карпина крайне неуютно чувствуют себя под давлением. Даже намёки на активный отбор мяча на чужой половине приводили к длинным забросам на форвардов или выносам, в основе своей неточным. Подтверждением тому является катастрофически низкий процент точных передач (56%).

И не стоит забывать, что вместо Турции в стыки вполне могут попасть Нидерланды и Норвегия. В преддверии заключительного тура «оранжевые» располагаются на первой строчке секстета G, на два балла опережая своих конкурентов. На первый взгляд, справиться с оставшимися без Эрлинга Холланда скандинавами должно быть не сложно, но на деле всё может сложиться не так удачно. И в этом случае россияне уже в первом раунде могут схлестнуться с Мемфисом Депаем и компанией.

Фактор Украины

Таким образом, пока лишь половина из шести возможных оппонентов по полуфиналу плей-офф относительно устраивает Россию. Однако не стоит забывать, что в скором времени состав нижней шестёрки может измениться, причём в худшую сторону. Если Финляндия не сможет взять верх над Францией, то Украине будет достаточно обыграть Боснию и Герцеговину с минимальным счётом, чтобы выйти на вторую строчку. Да, коллектив Александра Петракова не попадёт в топ-6, но повысит вероятность встречи отечественных футболистов с сильными противниками.

Ввиду того, что УЕФА и ФИФА продолжают препятствовать проведению матчей между Россией и Украиной по политическим причинам, данные сборные гарантированно будут разведены в ходе жеребьёвки. Следовательно, число возможных соперников сократится до пяти, а один из самых удобных и вовсе будет исключён. Не стоит забывать, что для отечественного коллектива противостояние с Финляндией стало одним из самых качественных в плане игры. Как минимум, если верить статистическим выкладкам.

Неоднозначный формат

Если смотреть объективно, то шансы сборной России преодолеть первую стадию мини-турнира кажутся не самыми высокими. Уровень соперников и отсутствие дисквалифицированных Александра Головина и Фёдора Смолова — более чем серьёзные поводы для сомнений в её успехе. И это при условии отсутствия травм, преследующих национальную команду с момента прихода Карпина на пост главного тренера. Однако подспорьем для отечественных игроков может стать видоизменённый формат стыков, при котором заметно возрастает вероятность сенсационных результатов.

До настоящего момента обладатель путёвки определялся в двухматчевой серии, что было на руку более сильным сборным. На дистанции 180 минут гораздо проще подтвердить разницу в классе, чем в одной отдельно взятой встрече, где исход могут решить банальная потеря концентрации или вратарский ляп. В этом плане отличным примером стала победа Сербии над Португалией, позволившая «белым орлам» занять первое место в группе A. Криштиану Роналду со товарищи явно выступили ниже своего уровня, да ещё и Руй Патрисиу неожиданно допустил грубейшую ошибку в эпизоде с первым голом. Всё это вкупе и помогло номинальным андердогам взять верх.

Не исключено, что в грядущих стыках нас ждёт повторение подобного. От поражения не застрахован никто, даже самые сильные. И в этом плане показательны слова Миодрага Божовича о том, что России по силам обыграть ту же Португалию. Да, подопечные Фернанду Сантуша наверняка будут носить статус фаворитов, но нет никаких гарантий, что в отдельно взятой игре они вновь не допустят обидных просчётов.

Разница в классе

Однако одного везения явно недостаточно, чтобы с рассчитывать на успех сборной России в стыковых матчах чемпионата мира. Заключительный тур квалификации дал понять, что подопечные Карпина не могут на равных противостоять даже изрядно ослабевшей и до сих пор переживающей перестройку Хорватии, которая во многом выезжает за счёт гения Луки Модрича. А ведь ещё можно вспомнить дуэль со Словакией, где хозяевам во многом повезло отстоять победный результат и продлить беспроигрышную серию в отборочном турнире. И самое страшное, что эти команды как минимум не превосходят тех, с кем отечественных футболистов ждёт встреча на заключительной стадии мартовского плей-офф.

Поэтому нынешний формат стыков не так прост, как кажется. Несмотря на то что он якобы увеличивает шансы номинальных аутсайдеров преподнести сюрприз, но делает их путь на мундиаль ещё более тернистым. Ведь во втором раунде им всё равно предстоит сразиться со сборной класса топ. И этому статусу соответствуют около половины потенциальных представителей топ-6. Помимо Португалии, к их числу можно смело отнести Швейцарию, Швецию и Польшу. Складывается впечатление, что Роберт Левандовски и компания адаптировались под требования Паулу Соузы, подтверждением чему являются пять побед в последних шести играх. Не удалось справиться лишь с Англией (1:1).

Даже в одном матче на равных сражаться с одним из вышеназванных противников будет крайне тяжело, а взять верх — тем более. И это с учётом того, что в последние годы Россия разучилась побеждать более сильных оппонентов. За последние годы она трижды проигрывала Бельгии, были бита Францией, Бразилией, Германией, пропускала пять от Сербии, уступала Швеции на финише Лиги наций. И ждать, что в этот раз внезапно случится чудо, пока не приходится.

Да, после прихода Карпина в этом плане наметился какой-никакой прогресс. Удалось отобрать очки у Хорватии, справиться с участником Евро-2020 в лице Словакии. Но готова ли сборная России по-настоящему удивить и «грохнуть» гранда? Пока предпосылок к этому нет. Поэтому и не стоит заведомо завышать планку и грезить о выходе на мундиаль. Без доли везения это вряд ли случится.