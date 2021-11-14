Трагедия в Сплите: Россия проиграла Хорватии из-за автогола Кудряшова

Сборная России по футболу потерпела обидное поражение от национальной команды Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Проходившая под проливным дождём встреча на стадионе «Полюд» в Сплите завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, а решающим оказался автогол отечественного защитника Фёдора Кудряшова. Отечественный коллектив потерпел первое поражение под руководством Валерия Карпина и упустил возможность напрямую отобраться на первенство планеты в Катаре.

Отсутствие Миранчука и укрепление обороны

Было логично ожидать, что состав сборной России на матч с командой Хорватии будет отличаться от того, что выходил на поле во встрече с Кипром. На этот раз подопечным Валерия Карпина противостоял гораздо более мастеровитый оппонент, которому для завоевания прямой путёвки на чемпионат мира в Катаре было необходимо непременно одерживать победу. Следовательно, отечественным футболистам предстояло гораздо больше защищаться и рассчитывать прежде всего на быстрые контратаки. И под эти условия подходили далеко не все футболисты, защищавшие цвета коллектива на стадионе «Газпром Арена». Однако мало кто мог предположить, что изменения окажутся столь кардинальными.

В сравнении с предыдущем матчем состав изменился более чем наполовину, а помимо вратаря место на поле сохранили лишь Фёдор Смолов, Александр Головин, Даниил Фомин и Игорь Дивеев. На скамейку ожидаемо перекочевал Алексей Миранчук, крайне невыразительно выступивший в противостоянии с Кипром. На его фоне перевод в запас оформившего дубль Александра Ерохина и отметившихся голом Андрея Мостового и Алексея Сутормина казался менее ожидаемым, но довольно логичным. Особенно с учётом того, кто расположился на их позициях в схеме 4-3-3. Более работоспособные Зелимхан Бакаев и Алексей Ионов были призваны поддерживать прессинг в передней линии, а Дмитрий Баринов — цементировать опорную зону. Нельзя было исключать и того, что в этот раз одной из задач хавбека «Локомотива» вновь станет формирование защитного трио с Игорем Дивеевым и Георгием Джикией. Как признавался сам Карпин в эфире «Коммент.Шоу», он пытался использовать это ещё во встрече с Словакией, но тогда игроки не до конца поняли его задумку.

Что касается флангов защиты, то там изменения также были направлены на укрепление тылов. Более атакующих Сергея Терехова и Алексея Сутормина (номинально флангового хавбека) сменили Фёдор Кудряшов и Вячеслав Караваев. И была велика вероятность того, что именно на них в этот раз будет оказываться колоссальное давление. Так, на левом краю атаки «шашечных» вышел звёздный Иван Перишич, а на правом — бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. И если текущую форму представителя «Вест Хэма» оценить было сложно (в октябре тот суммарно провёл за «молотобойцев» всего 146 минут), то в его боевом настрое сомневаться не приходилось.

Фактор Модрича и кураж Сафонова

Тем не менее в первом тайме самым ярким представителем хозяев стал не экс-футболист «красно-синих», а Лука Модрич, чьё отсутствие в сентябрьском матче заметно лимитировало Хорватию. С возвращением в состав полузащитника «Реала» хозяева заметно прибавили в контроле мяча (70% в первой половине) и организации моментов. Безусловно, не один обладатель «Золотого мяча» был ответственен за возникновение опасных эпизодов у ворот Матвея Сафонова, но именно его тонкие передачи регулярно приводили к обострениям. В итоге только за 45 минут «шашечные» нанесли 10 ударов, три из которых пришлись в створ.

Что касается направления атак, то хорваты сосредоточили своё внимание на левом фланге, где Перишич раз за разом доставлял проблемы Вячеславу Караваеву. Кроме того, очень активен был Марцело Брозович, наказывавший россиян за нерасторопность в опорной зоне. Именно хавбек «Интера» стал автором двух самых запоминающихся «выстрелов» в первом тайме. Сначала он подобрал мяч после неуверенной игры Сафонова на выходе и чуть-чуть не попал в девятку, а затем пробил под штангу после розыгрыша углового. На этот раз голкипер «Краснодара» совершил эффектный сейв.

У россиян же было немного поводов для радости по итогам первого тайма. Один из них состоял в том, что счёт по-прежнему оставался не открытым, второй — в пойманном Сафоновым кураже. По ходу тайма Матвей почувствовал невероятную уверенность и не только спасал на ленточке, но и несколько раз поразил всех дриблингом. Сначала он продвинул атаку сборной практически до середины поля, а затем в собственной штрафной издевательски убрал Перишича.

С контригрой ситуация обстояла плачевнее. Высокий прессинг перестал работать уже на первых минутах, а по истечении тайма в графе «удары по воротам» по-прежнему красовался ноль. Хотя неплохие подходы всё же были. Уже на первых минутах Алексей Ионов мог выйти на рандеву с Иво Грбичем, но пас оказался слишком сильным. А на 33-й подопечные Карпина чуть было не застали хорватов врасплох. Те слишком большими силами пошли в отбор на чужой половине, вследствие чего на своей оставили много свободных зон. В одну из таких последовала передача, но Зелимхан Бакаев с Вячеславом Караваевым не смогли довести мяч до штрафной.

Буйство стихии и фиаско Кудряшова

Ещё в первом тайме футболисты были вынуждены сражаться не только друг с другом, но и с погодой. На протяжении всего тайма в Сплите шёл сильный ливень, из-за которого состояние газона было отнюдь не идеальным. К началу второй половины поле окончательно залило, а происходящее стало напоминать что-то среднее между классическим футболом и его болотной разновидностью. И это явно было на руку сборной России. Команде Хорватии стало гораздо сложнее комбинировать, хотя в дебюте отрезка они ещё несколько раз заставили Сафонова войти в игру. Но тот продолжал творить чудеса в «рамке».

В первой половине тайма хорваты ещё семь раз приложились по мячу: трижды бил Крамарич, один раз атаковал Перишич, из-за штрафной опасно «стрелял» Брозович. Но в основном всё шло либо мимо, либо в руки российского голкипера. А по-настоящему знаменательный момент произошёл на 70-й минуте. Подопечным Карпина удалась контратака, завершившаяся пусть и не опасной, но всё же попыткой забить Караваева. Таким образом, соотношение ударов стало 17:1.

К этому моменту главный тренер сборной России уже успел выпустить на поле Дмитрия Чистякова, Романа Зобнина и Антона Заболотного, попутно совершив переход на схему с тремя центральными защитниками. Казалось, что это позволило немного сбить атакующий порыв хорватов. Те оставили попытка взломать оборону умной комбинацией и просто неустанно навешивали в штрафную. И обидно, что в один из таких моментов и случилась беда. После очередной не самой острой подачи Фёдор Кудряшов допустил необъяснимый ляп и срезал мяч в собственные ворота. Примечательно, что за несколько секунд до этого легионер «Антальяспора» получил повреждение, но не выключился из эпизода и на прямых ногах рванул на перехват. Судя по всему, зря.

Такой результат выводил на первое место «шашечных», а отечественных игроков отправлял в стыки. И в оставшееся время изменить положение дел не удалось. Россияне хоть и пытались создать что-то опасное, но ограничились лишь одним дальним ударом Караваева. Да и то заметно выше створа. Сборная потерпела первое поражение под руководством Карпина и осталась на второй строчке группы H. Весной ей предстоит продолжить борьбу за путёвку на чемпионат мира через стыковые матчи.