Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что в будущем нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба может вновь получить вызов в национальную команду. Как специалист сказал в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», поводом для этого могут быть его яркие выступления за клуб.

Может ли быть такое, что вернусь к его кандидатуре перед стыковыми матчами? Может быть, всё может быть. Должен ли он сам выйти на связь? Нет, он должен хорошо играть за «Зенит». В прошлом месяце со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл… Играть хорошо — это быть игроком стартового состава и важным членом своей команды, — объяснил Карпин.

При этом специалист признался, что лично позвонил Дзюбе перед октябрьскими матчами с командами Словакии и Словении, чтобы объявить тому о включении в основной состав сборной России. Однако сам форвард отказался приезжать в сборную, сказав, что ему требуется набрать форму.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Состав «Зенита» пополнил в 2015 году. Провёл за санкт-петербургскую команду 229 матчей, забил 102 мяча и отметился 66 результативными передачами.

Ранее Карпин признался, что подходил к защитнику «Антальяспора» Фёдору Кудряшову после матча с национальной командой Хорватии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Как сказал наставник в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», в аэропорту подопечный принёс ему извинения.