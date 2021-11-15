Карпин рассказал о разговоре с Кудряшовым после матча с Хорватией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что подходил к защитнику «Антальяспора» Фёдору Кудряшову после матча с национальной командой Хорватии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Как сказал наставник в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», в аэропорту подопечный принёс ему извинения.

Подходил ли я к Кудряшову после матча? В раздевалке сказал: «Ладно, ничего, потом поговорим». В аэропорту Федя извинился... Я ему говорю: «Чего извиняться? Это футбол. Бывает», — сказал Карпин.

Кудряшов известен по выступлениям за российские «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин» и «Сочи», а также турецкий «Истанбул Башакшехир». В 2020 году он пополнил состав «Антальяспора».

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее Карпин отреагировал на критику заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и экс-защитника «Спартака» в адрес национальной команды. Специалист частично согласился с претензиями к уровню игры спортсменов, но не стал комментировать заявления Тарасовой об отсутствии футбола в стране.