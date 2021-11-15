Карпин сказал, что сомневается в необходимости продолжать работу в сборной

Валерий Карпин сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России по футболу. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» специалист признался, что это чувство появилось у него после поражения от команды Хорватии.

Я смог развернуть ситуацию вокруг сборной и это ли не повод отбросить сомнения о продолжении работы до стыковых матчей? В игре с Хорватией я почувствовал разочарование от команды — отсюда и сомнения. Дело не в том, повернулись ко мне болельщики или нет. Да, наверное, повернулись, — сказал Карпин.

При этом наставник признался, что старается не читать прессу и не слушать комментарии экспертов, чтобы абстрагироваться от внешних факторов. В то же время Карпин предположил, что болельщики его поддерживают и находятся на его стороне.

В качестве тренера Карпин возглавлял московский «Спартак», «Ростов», «Торпедо» из Армавира, а также испанскую «Мальорку». К работе со сборной России наставник приступил в июле 2021 года. Под его руководством команда провела семь матчей. Одержала пять побед, один раз сыграла вничью, ещё один раз уступила.

Ранее Карпин не исключил, что в будущем нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба может вновь получить вызов в национальную команду. Как сказал специалист, поводом для этого могут быть его яркие выступления за клуб.