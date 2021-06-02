Всё сложно: что будет с болельщиками на Евро-2020

Информация о том, что правительство Дании не допустит на чемпионат Европы по футболу российских болельщиков, стала главной спортивной новостью минувшего дня. Это совсем не удивительно. До старта европейского первенства осталось меньше 10 дней, а футбольные фанаты до сих пор сталкиваются с подобными сюрпризами. Почему Россия попала под санкции и как вообще будут перемещаться болельщики на Евро-2020/21.

Почему россиян не должно удивлять решение Дании

Как мы помним, юбилейный чемпионат Европы должен был состояться ещё в прошлом году, но тяжёлая ситуация с коронавирусом заставила сдвинуть все планы на год. Всё сдвинули, уникальный формат с 11 городами сохранили (изначально было 12 — откололся Дублин, а матчи Бильбао взяла на себя Севилья), но не учли одну важную деталь — коронавирус за год никуда не ушёл, а в некоторых странах эпидемиологическая ситуация стала снова ухудшаться.

Чтобы избавить себя от дополнительной ответственности, союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил каждой стране-организатору, отталкиваясь от своей эпидемиологической обстановки, решить вопрос с болельщиками. Таким образом, определяющим фактором для посещения матчей Евро стало даже не наличие билетов, а законы того или иного государства.

Но нужно отдать должное УЕФА. На сайте организации было зафиксировано, что при покупке билетов необходимо ознакомиться с актуальными правилами пересечения границ того или иного государства, так как «для обладателей билетов послаблений не предусмотрено».

Наши болельщики, которые приобретали билеты на матч против Дании в Копенгагене (игра назначена на 21 апреля), видимо, упустили этот момент. Ну или до последнего надеялись, что положение дела к старту турнира улучшится. Однако этого не произошло. Граждане России, которые в Дании входят в оранжевую зону, могут въехать в страну только по «особым случаям». Чемпионат Европы, к сожалению, к особому случаю не относится.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собственно, вот и весь корень проблемы. Никакого политического контекста, о котором начали говорить некоторые наши эксперты, в решении правительства Дании не было. Авторитетный футбольный агент Дмитрий Селюк поддерживает эту мысль.

Я бы точно не стал искать в этом политическую подоплёку, хотя для Дании такое решение даже лучше. Если быть объективным, то дело не в болельщиках. Некоторых людей, имеющих визы, не пускают в Европу. Мало вакцинируются, плюс в России не уменьшается количество заболевших, — сказал Селюк в разговоре с NEWS.ru.

А куда россияне смогут попасть

Стоит отметить, что Дания — это не единственное государство с жёсткими правилами для въезда российских граждан. На сегодняшний день попасть на территорию большинства стран-организаторов можно только в особенных случаях: уважительная причина — работа, учёба; вид на жительство, вакцина. При этом практически везде предусмотрен карантин для всех иностранцев.

Впрочем, не стоит преждевременно расстраиваться. Есть ряд государств, которые ввели для иностранных болельщиков послабления. Пальму первенства в этом отношении забирает Россия (Санкт-Петербург), но наших обсудим немного позже.

Что касается зарубежных стран, то хорошие условия, в том числе и для российских граждан, сформировались в Будапеште (Венгрия) и Бухаресте (Румыния). Чтобы попасть на матчи в этих города, при себе нужно будет иметь свежий отрицательный тест и билеты на игру. Единственное «но» заключается в том, что в Бухаресте можно будет находиться только три дня.

Сложнее ситуация будет обстоять для желающих поехать в Баку и в Великобританию. Начнём с Баку. Там также отдаётся предпочтение своим гражданам и особым случаям. Однако, если сборная России дойдёт до четвертьфинала, наши фанаты смогут без особых проблем поехать поддержать свою команду. Дело в том, что Азербайджан упростил правила пересечения границы для сборных, которые играют у них в стране.

С Великобританией дела обстоят немного иначе. Получить визу и въехать в эту страну теоретически можно. Но очень многое будет зависеть, из какой страны ты будешь въезжать непосредственно в Великобританию. Если 10 последних дней ты проведёшь в государстве из «зелёной зоны» — вэлкам, из красной — гудбай.

А сколько зрителей предусмотрено в целом

Что касается заполняемости трибун, то главная новость состоит в том, что на абсолютно всех стадионах будут присутствовать болельщики. Естественно, где-то их будет больше, а где-то меньше.

Максимальный процент заполняемости на данный момент только у Будапешта — 100. На отметке 50% остановились Санкт-Петербург и Баку. Правда, стоит сказать, что в нашей стране квота ещё может вырасти, если позволит эпидемиологическая ситуация. Заполняемость же остальных стадионов пока варьируется от 22% до 33%. При этом в Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Риме, Севилье ещё не определились с точной зрительской квотой.

Всё для болельщиков

А теперь вернёмся к Питеру. Как мы ранее отметили, Россия создала комфортные условия для болельщиков, которые приедут летом в Санкт-Петербург. В чём эти условия заключаются? Во-первых, упрощённые правила для въезда в страну: Fan ID (без него нельзя купить билеты) даёт право на безвизовый въезд в Россию на весь период турнира (при себе нужно будет иметь только отрицательный тест). Во-вторых, пакет всевозможных услуг. Это тебе и бесплатный общественный транспорт в день матчей по некоторым маршрутам, и специальные шаттлы (как во время чемпионата мира 2018 года).

Кроме того, в Питере будет обширная развлекательная программа в период Евро. В городе как минимум будут функционировать три фан-зоны. На Конюшенной площади 11 июня откроется футбольная деревня, которая станет основной площадкой для фанатов. Матчи, концерты — здесь будет весь движ. Похожее пространство организуют у Дворца спорта «Юбилейный». А вот на Дворцовой площади фан-зона откроется только 2 июля и будет она предназначена исключительно для просмотров матчей.

Но если вы не из Питера и вам вряд ли удастся выехать в Европу, то и это не повод для грусти. Российский футбольный союз (РФС) собирается организовать в нескольких городах фан-зоны. Пока в списке городов числятся Москва, Калининград, Самара, Нижний Новгород, Сочи, Ульяновск, Екатеринбург и Тула. У многих будет возможность проникнуться атмосферой праздника.