Встреча сборных РФ и Мальты в отборочном турнире ЧМ пройдёт в деревне

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Матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу между сборными Мальты и России состоится в деревне Та-Кали, следует из сообщения пресс-службы Футбольной ассоциации Мальты.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России состоится на Национальном стадионе в Та-Кали, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Стоит отметить, что данный матч станет для российской сборной первым в 2021 году. Встреча пройдёт 24 марта, начало игры в 22:45 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский «Зенит» продолжает тренировочный сбор в Дубае — там же находится и московский «Спартак». Однако, вопреки ожиданиям многих болельщиков, матча между ними не будет.

Текущий сбор «Зенит» проводит без нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Андрея Лунёва, заболевших коронавирусом. По словам Семака, они едва ли вернутся в строй в ближайшее время.