Все билеты на игру «Зенита» и «Спартака» проданы, матч — через три часа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Все билеты на Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», проданы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», которая вмещает более 60 тысяч зрителей.

Команды в 20-й раз поборются за трофей, который разыгрывается с 2003 года. Доходы РФС от проведения матча будут направлены на гуманитарные цели, в том числе — на помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского. Все приглашенные музыканты по соглашению с РФС выступят на Суперкубке на безвозмездной основе.

Ранее стало известно, что перед игрой за Суперкубок выступят «Ленинград» и МакSим. Также участие в концертной программе примут «Би-2», Александр Розенбаум и Эдуард Хиль — младший, внук народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.

Матч начнется 9 июля в 19:00 мск. Корреспондент NEWS.ru ранее приехал в Петербург в ожидании увидеть город, живущий футболом. Однако, по его словам, футбольного ажиотажа нет. Единственное, что напоминает о приближающемся матче, — огромное количество полицейских в городе.