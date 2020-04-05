Врач ФК «Реймс», у которого диагностировали коронавирус, совершил суицид

https://static.news.ru/photo/586cf4d0-77b2-11ea-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Бернар Гонсалес Фото: Twitter

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заражённый коронавирусом, совершил самоубийство.

В предсмертной записке он объяснил, что решение уйти из жизни связано с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Le Parisien.

До этого медик находился на режиме самоизоляции со своей супругой, которая также заражена вирусом. Бернар Гонсалес погиб в возрасте 60-ти лет.

Мэр города Реймс Арно Робине хорошо знал погибшего. Он сообщил, что не видел содержание предсмертной записки врача.

Я с грустью думаю о его родителях, о жене и семье. Он стал побочной жертвой COVID-19, из-за того, поскольку его тест дал положительный результат, и он находился на 14-дневном карантине. Я знаю, что он оставил записку, в которой объяснил свой поступок, но мне неизвестно её содержание, — сообщил мэр Реймса.

Президент ФК «Реймс» Жан-Пьер Кайо сообщил, что он ошеломлён новостью о смерти Бернара Гонсалес. Он также подчеркнул, что смерть врача «ударила в самое сердце» клуба.

Мне не хватает слов. Я ошеломлён этой новостью. Эта пандемия ударила клуб в самое сердце. Он был человеком, который олицетворял собой «Реймс». От нас ушел настоящий профессионал. В наивысшей степени профессионал, работавший у нас больше 20 лет. Отдавал работе всего себя, делал это бескорыстно. В сложные для клуба периоды доктор Гонзалес работал бесплатно. Он был и моим личным врачом. Мои соболезнования его жене и родителям, — привели слова Жана-Пьер Кайо в газете «Спорт-экспресс».

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