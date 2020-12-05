Врач ЦСКА рассказал о трудностях, связанных с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/c449e356-36f8-11eb-a57f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc-cska.com

Врач московского футбольного клуба ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о трудностях из-за пандемии COVID-19.

По его словам, 2020 год затронул каждого в мире спорта и спортивной медицины.

Пандемия повлекла за собой изменение графика матчей. Возникла полная неопределённость на каждом этапе подготовки игроков, — отметил Керимов, слова которого приводятся на сайте ЦСКА.

Врач также добавил, что в этом году наблюдается повышенный индекс травматизма во всех возрастных группах.

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь установила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие 24 часа зафиксировано 28 782 случая заражения.

Во второй раз за последние три дня количество заболевших за сутки превысило 28 тысяч человек. Вместе с тем число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днём. На утро 5 декабря сообщается о 27 644 поправившихся.

Снизилась и суточная смертность. За прошедшие сутки выявлено 508 летальных случаев по сравнению с 569 накануне.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА проинформировал о заключении нового контракта с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем. Новое соглашение заключено до окончания сезона-2024/25.