Владелец ПСЖ потратил €1,3 млрд до выхода в финал ЛЧ

Владелец французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи приобрёл клуб в 2011 году. С этого момента и до первого выхода парижан в 2020-м он потратил на трансферы €1,3 млрд.
Самая дорогая покупка — бразильский нападающий Неймар. Его трансферная стоимость составила €222 млн. На втором месте — форвард Килиан Мбаппе, которого приобрели за 145 млн. Далее в рейтинге самых дорогих покупок команды идут Эдинсон Кавани (64,5 млн), Анхель Ди Мария (63 млн), Мауро Икарди (50 млн) и Давид Луис (49,5 млн).
За время владения клубом Нассером Аль-Хелаифи ПСЖ продал игроков на общую сумму в €443 млн. Совокупный трансферный баланс парижан составил примерно минус 860 млн, сообщает статистический Twitter MisterChip.