Владелец ПСЖ потратил €1,3 млрд до выхода в финал ЛЧ

https://static.news.ru/photo/ce0b8d2e-e1f1-11ea-97c1-fa163e074e61_660.jpg Нассер Аль-Хелаифи Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владелец французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи приобрёл клуб в 2011 году. С этого момента и до первого выхода парижан в 2020-м он потратил на трансферы €1,3 млрд.

Самая дорогая покупка — бразильский нападающий Неймар. Его трансферная стоимость составила €222 млн. На втором месте — форвард Килиан Мбаппе, которого приобрели за 145 млн. Далее в рейтинге самых дорогих покупок команды идут Эдинсон Кавани (64,5 млн), Анхель Ди Мария (63 млн), Мауро Икарди (50 млн) и Давид Луис (49,5 млн).

За время владения клубом Нассером Аль-Хелаифи ПСЖ продал игроков на общую сумму в €443 млн. Совокупный трансферный баланс парижан составил примерно минус 860 млн, сообщает статистический Twitter MisterChip.

RBL 0-3 PSG (FT) - Nasser Al-KhelaÃ¯fi comprÃ³ el PSG en 2011. El ahora gigante francÃ©s llevaba entonces 6 aÃ±os sin jugar la Copa de Europa. Y despuÃ©s de gastarse en jugadores 1.304 millones de euros y de vender por 443 millones (balance -861) por fin ha llegado al gran partido. pic.twitter.com/cZgo62Rxtk — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 18, 2020

Также отмечается, что клубу для того, чтобы дойти до финала главного европейского турнира, потребовалось 110 игр. Данный показатель является рекордным для Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ пройдёт 23 августа. В нём ПСЖ выступит против победителя второй полуфинальной пары «Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия).

В первом полуфинале ПСЖ выиграл у «Лейпцига» со счётом 3:0. Полуфинальный матч Лиги чемпионов прошёл в Лиссабоне, писал NEWS.ru.