https://static.news.ru/photo/bd0b31da-d31c-11e9-a459-fa163e074e61_660.jpg Неманья Видич Фото: Wang Lili/Xinhua/Global Look Press

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал, чем ему помог опыт игры за московский «Спартак», из которого он в 2006 году перешёл в английский клуб.

Когда перешёл в «Спартак», обнаружил, что футбол в России не такой, как в других чемпионатах. Для моей карьеры это был идеальный вариант, потому что напоминал нечто среднее между английским и европейским футболом, — цитирует Видича The Athletic.

По его мнению, в то время в чемпионате России выступали быстрые и резкие форварды, против которых ему было непросто играть. В качестве примера он привёл бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина. Видич считает, что опыт игры в российском первенстве очень сильно ему помог при переезде в Англию.

Ранее официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал точное расписание игр 9-го тура чемпионата страны, писал News.ru.