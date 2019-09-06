https://static.news.ru/photo/9a874274-d179-11e9-94b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовал точное расписание игр 9-го тура чемпионата страны. Тур откроется матчем «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула), который пройдёт в пятницу, 13 сентября, в 20:00.

14 сентября состоятся встречи «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) в 16:30 и «Сочи» — «Локомотив» (Москва) в 19:00.

15 сентября запланированы три поединка: «Оренбург» — «Рубин» (Казань) в 14:00 мск, «Тамбов» — ЦСКА в 16:30, «Краснодар» — «Крылья Советов» в 19:00.

Завершится тур двумя матчами в понедельник, 16 сентября: московское «Динамо» примет на своём поле «Уфу» (20:00), а «Ростов» сыграет дома с грозненским «Ахматом» (20:30).

Руководство РПЛ обещало опубликовать полный календарь игр с 9-го по 19-й тур включительно (то есть до зимней паузы в чемпионате), после того как станет известно, какие российские клубы в каких европейских клубных турнирах выступят. Датой икс было названо 5 сентября, однако к этому числу календарь так и не был обнародован. Спустя два дня на сайте премьер-лиги появилось расписание матчей лишь одного — девятого — тура.

Напомним, что питерский «Зенит» стартует в групповом туре Лиги чемпионов выездным поединком с французским «Лионом» 17 сентября, поэтому поединок чемпиона России с тульским «Арсеналом» вынесен на пятницу, 13-е число. Московский «Локомотив» свою первую игру в группе Лиги чемпионов проведёт 18 сентября в Германии против леверкузенского «Байера», поэтому встреча 9-го тура РПЛ у «железнодорожников» поставлена на субботу, 14 сентября.

ЦСКА и «Краснодар» свои стартовые матчи в групповом турнире Лиги Европы (в Болгарии с «Лудогорцем» и в Швейцарии с «Базелем» соответственно) сыграют 19 сентября, поэтому в чемпионате страны имеют возможность провести очередные поединки в воскресенье, 15-го числа.

«Зенит» имеет право дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в турнирах до 3 октября, ранее писал News.ru.