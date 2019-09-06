https://static.news.ru/photo/6a8faec8-d0dc-11e9-8fd8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Досрочно покинувший места лишения свободы футболист Александр Кокорин может быть включен в заявку петербургского «Зенита» до 3 октября.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Согласно регламенту организации, регистрация футболистов может производиться лишь в один из двух регистрационных периодов в течение футбольного сезона. В случае, если срок действия трудового договора истёк во время соответствующего регистрационного периода, у клуба есть 30 дней после его истечения на регистрацию игрока.

Предыдущий контракт Кокорина с «Зенитом» истёк 30 июня 2019 года. Первый регистрационный период в Российской премьер-лиге проходит с 11 июня по 2 сентября. Таким образом, футболист может на законных основаниях заключить новый контракт до 3 октября.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Футболисты отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года. Как писал News.ru, гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает встретиться с Кокориным в ближайшее после освобождения время.