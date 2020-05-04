NEWS.ru — о неожиданном выходе из кризисной ситуации, в которую загнала мировой футбол никак не утихающая эпидемия коронавируса.

Не совсем забытое старое

В ту пору, когда подавляющее большинство национальных федераций уже готовы опустить руки от безысходности и отказаться от затеи доиграть прерванные чемпионаты своих стран из-за продолжающей буйствовать пандемии COVID-19, Международная футбольная федерация (ФИФА) в лице её вице-президента Виктора Монтальяни предложила нетривиальный способ застрявшего на паузе сезона.

Канадец итальянского происхождения, отталкиваясь, по всей видимости, от опыта главной североамериканской лиги Major League Soccer (MLS), недвусмысленно дал понять, что вся планета может взять на вооружение опыт клубов США и Канады, проводящих свой совместный чемпионат по системе «весна — осень». То есть начинающих турнир в начале марта и определяющих победителя и призёров в первых числах декабря.

Затем появилась информация, что вслед за ФИФА с подобным предложением к Российскому футбольному союзу (РФС) может обратиться и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В данном случае можно говорить не о чём-то революционно новом, а о пока ещё не совсем забытом старом: ведь в России вплоть до 2012 года футбольные чемпионаты во всех лигах как раз и проводились по системе «весна — осень».

Прежде чем привести здесь плюсы (причём глобальные) такого формата розыгрыша национального первенства, хотелось бы затронуть ещё два нюанса, имеющих самое прямое отношение к обозначенной теме.

В чём виноваты «Ротор» и «Химки»?

Первый нюанс — это превращающиеся в тенденцию высказывания на тему целесообразности выступления того или иного клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) в условиях жесточайшего экономического кризиса. Причём высказывания эти носят всё более истеричный характер, а произносящие их по поводу и без него охотно оперируют такими понятиями, как «отобранные у врачей и учителей средства», попадающие в карман «дармоедов-футболистов».

Перед людьми в белых халатах, денно и нощно ведущих сейчас тяжёлый бой со смертельным вирусом, действительно нужно обнажить голову, преклонить колени и миллион раз сказать им огромное спасибо за их благородный труд. Но при чём здесь подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор», которые могут попасть в премьер-лигу как путём досрочного завершения сезона (поскольку составляют дуэт лидеров Футбольной национальной лиги после 27 проведённых туров из 38 положенных), так и по спортивному принципу? Ведь если сезон будет доигран и химчане с волжанами так и останутся на двух первых строчках таблицы, сомнений в справедливости их повышения в классе ни у кого не останется.

ФК «Химки»/vk.com

Или и тогда мы услышим стенания, что, мол, с какого перепуга «Химки» будут «поедать» областной бюджет Подмосковья в РПЛ, а затраты на «Ротор» в элитном дивизионе могут тяжким финансовым бременем лечь на всю Волгоградскую губернию?

Но давайте всё же отделять мух от котлет! Если мы начинаем попрекать клубы и футболистов за их стремление к высоким целям (без чего настоящий спортсмен существовать не может), прикрываясь при этом экономическими проблемами «эпохи коронавируса», то, может быть, тогда вообще не стоит огород городить и проводить чемпионаты, пока проклятая зараза не канет в небытие? Ведь сейчас каждый клуб в нашей стране несёт колоссальные финансовые потери, и при этом их можно обвинить в том, что они «съедают» деньги, которые можно было бы отдать погружающимся в нищету гражданам России.

Не лучше ли просто ужесточить процедуру лицензирования клубов перед началом сезона (к этому, кстати, и стремится руководство РПЛ), чтобы заранее отсеять те команды, которые намерены жить по старым принципам. То есть «осваивающие» средства из государственного, областного или муниципального бюджетов и не заботящиеся о том, как заработать самостоятельно. Понятно, что в нашей стране футбол сейчас не может быть прибыльным, и даже выйти «в ноль» у клубов вряд ли получится. Но следует хотя бы жёстко определить лимит поступлений государственных денег в бюджеты команд, с каждым годом эти ограничения постоянно ужесточая.

Глоток воздуха в период карантинного удушья

Второй нюанс — набирающие силу призывы плюнуть на прерванный сезон и начать готовиться к новому. Нет смысла сейчас лишний раз напоминать о том, какую сумятицу внесёт это решение при подведении итогов чемпионатов во всех лигах (даже петербургскому «Зениту» наверняка неуютно будет чувствовать себя в роли не полноценного, а «назначенного» триумфатора РПЛ), а также к каким ужасным последствиям — расширению премьер-лиги до 18 клубов — приведёт. Речь сейчас о другом «железном» доводе сторонников полной и окончательной остановки сезона: дескать, какой смысл рисковать здоровьем футболистов, тренеров и персонала — а вдруг у кого-то будет выявлен опасный вирус?

Но в таком случае хочется задать встречный вопрос: а если случай заражения будет выявлен у кого-то из игроков уже в новом сезоне, уже после той затянувшейся паузы, на которую сейчас поставлен российский футбол, и тех, казалось бы, необходимых и гарантирующих максимальную эпидемиологическую безопасность мер? Что тогда — новая пауза с мутными перспективами возобновления сезона или новые призывы всё закончить и «обнулить» досрочно?

Уже сейчас всем понятно, что в новом сезоне матчи будут проходить без зрителей — и это оптимальное и вполне достаточное решение, чтобы не потворствовать дальнейшему распространению инфекции. Внутри же клубов, которые являются пусть и довольно многолюдными, но всё же замкнутыми коллективами, вполне можно наладить жёсткий медицинский контроль, благодаря которому вирус туда не проникнет.

Играть же в футбол надо — и как можно скорее. Разумеется, соблюдая все необходимые карантинные меры и подготовительные периоды перед возобновлением чемпионата. Вот здесь как раз стоит вспомнить весьма избитый тезис о социальной значимости футбола: ведь люди на самоизоляции уже готовы лезть на стену, а вышедший из «коронавирусного подполья» футбол (для начала будет достаточно даже просто ожидания этого выхода — главное, чтобы об этом объявили официально) станет тем глотком свежего воздуха и веры в завтрашний день, которого многим из нас сегодня, в период карантинного удушья, так не хватает.

«Зимний» ЧМ-2022 подталкивает к смене режима в Европе

Nikku/Xinhua/Global Look Press

Итак, теперь, думается, понятно, с какой целью выше были приведены два «лирических отступления» — фактически они служат ещё двумя аргументами в пользу доигрывания сезона, причём во всех лигах российского футбола. И вот здесь мы вплотную приближаемся к теме перехода — точнее, возвращения — к системе «весна — осень».

Если ныне действующий карантин затянется и будет принято решение, подобное тому, которое привело к досрочному завершению сезона во Франции и Нидерландах (в обеих странах власти запретили проведение всех спортивных соревнований до 1 сентября), то логичным будет доиграть прерванный чемпионат в осенние месяцы, а в конце февраля — начале марта 2021 года начать следующий сезон, как предлагает упомянутый выше канадский функционер итальянского происхождения из руководства ФИФА.

Кстати, в российской прессе подобные идеи уже выдвигались на рассмотрение — более месяца назад, когда страна ещё только садилась в самоизоляцию, не предполагая, насколько всё это затянется. Суть предложений заключалась в том, что вместе с Россией этот способ нормального и справедливого завершения сезона вполне может быть применим и к остальным европейским странам. Особенно с учётом того факта, что следующий чемпионат мира пройдёт в Катаре не летом, а в ноябре-декабре 2022 года.

А это означает, что всей Европе (да и представителям других континентов) было бы весьма удобно не делать паузу в своих национальных первенствах, если бы сезон-2022/23 проходил по действующей ныне системе «осень — весна», а просто провести его в течение календарного года и завершить в середине ноября, за пару недель до катарского мундиаля.

А главное, что если эксперимент с переходом на формат «весна — осень» покажется футбольной Европе неудачным, никто не запретит ей вернуться к привычной системе розыгрыша чемпионатов. Просто следующий сезон, как и в России восемь лет назад, получится «полуторным», то есть начнётся весной 2023-го, а завершится через год. А еврокубки после ЧМ-2022 стартуют не весной, а опять же по старой схеме — осенью следующего года.

И не надо крутить пальцем у виска и приводить смешные доводы — типа того, что в жарких европейских странах летом играть невозможно. Высокая температура в данном случае — не коронавирус, с ней можно бороться, проводя матчи поздно вечером. Кроме того, на чемпионатах мира футболистам играть приходится и посреди дня на самом солнцепёке — и ничего, все к этому относятся с пониманием. В конце концов, если мы ищем выход из сложной ситуации, а не «отмазки», лишь бы не играть и всё «обнулить», то придётся идти на какие-то уступки и мириться с неизбежными неудобствами.

И согласитесь, что переход на формат «весна — осень» (пусть временный, на пару сезонов) сейчас реально мог бы спасти весь европейский, да и мировой футбол от полной неразберихи и огромного отряда недовольных, которые неизбежно появятся (Франция и Нидерланды не дадут соврать) в случае досрочного завершения приостановленного сезона. Если, скажем, УЕФА предложит сейчас всем национальным федерациям континента не пороть горячку, а спокойно дождаться спада эпидемии, ослабления ограничительных мер, после чего осенью с хорошим запасом времени и без кошмарно уплотнённого графика доиграть оставшиеся туры чемпионатов и встречи в Кубках своих стран, то это разом избавит европейский футбол от множества проблем. И станет своего рода запасным аэродромом в тяжёлые времена пандемии.

А поиграть пару лет в режиме «весна — осень», возможно, будет интересно не только нашим клубам и футболистам, но и всем командам континента. На котором, к слову, и до «эпохи коронавируса» играли по такой системе целых 13 стран — от Ирландии и скандинавских государств до Белоруссии и Прибалтики. Теперь же для европейских грандов и звёзд это будет абсолютно новый опыт. А вдруг понравится?